Рублев проиграл Томми Полу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Рублев закончил выступление на турнире в Индиан-Уэллсе
12 октября, 09:06
Российский теннисист Андрей Рублев в третьем круге одиночного разряда турнира в Индиан-Уэллсе проиграл американцу Томми Полу — 4:6, 6:3, 5:7. Матч продолжался 2 часа 24 минуты.
На счету россиянина 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14. У американца — 5 подач навылет, 5 двойных и 5 успешных брейков из 11.
Пол в следующем круге сыграет с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания, 21) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 15).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Томми Пол (США) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 6:4, 3:6, 7:5
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