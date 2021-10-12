Рублев проиграл Томми Полу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублев в третьем круге одиночного разряда турнира в Индиан-Уэллсе проиграл американцу Томми Полу — 4:6, 6:3, 5:7. Матч продолжался 2 часа 24 минуты.

На счету россиянина 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14. У американца — 5 подач навылет, 5 двойных и 5 успешных брейков из 11.

Пол в следующем круге сыграет с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания, 21) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 15).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Томми Пол (США) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 6:4, 3:6, 7:5