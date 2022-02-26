Рублев выиграл турнир в Дубае
Рублев в финале турнира в Дубае победил Веселы
Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Дубае. В финале он победил чеха Иржи Веселы смсо счетом 6.3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
Для 24-летнего Рублева это десятая победа на турнирах ATP в одиночном разряде. Ранее в феврале он выиграл турнир в Марселе.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Андрей Рублев (Россия, 2) — Иржи Веселы (Чехия, Q) — 6:3, 6:4
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