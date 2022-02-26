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Сегодня, 19:32

Рублев выиграл турнир в Дубае

Рублев в финале турнира в Дубае победил Веселы
Роман Шишов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Дубае. В финале он победил чеха Иржи Веселы смсо счетом 6.3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Для 24-летнего Рублева это десятая победа на турнирах ATP в одиночном разряде. Ранее в феврале он выиграл турнир в Марселе.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Иржи Веселы (Чехия, Q) — 6:3, 6:4

Андрей Рублев
5

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