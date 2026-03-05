Рублев пообещал Соболенко подстричься

Белорусская теннисистка Арина Соболенко спросила у россиянина Андрея Рублева, когда он подстрижется.

Спортсмены пообщались перед стартом на турнире в американском Индиан-Уэлсе.

— Андрей, у меня к тебе один самый главный вопрос, который волнует всех. Когда ты подстрижешься? Чуть-чуточку.

— Когда скажешь, тогда и подстригусь.

— Давай.

— Когда?

— Сейчас.

— Сейчас?

— Ладно, давай, чтобы завтра хотя бы вот столько убери (показывает)?

— Давай Америку доиграем, подстригусь. Все, как ты сказала.

— Обстриги весь негатив. Начни все с нуля.

— Я вообще на позитиве.

— Ты знаешь, что волосы держат энергию?

— Я на позитиве...

Соболенко и Рублев начнут соревнования со второго круга.

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