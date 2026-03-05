Рублев пообещал Соболенко подстричься
Белорусская теннисистка Арина Соболенко спросила у россиянина Андрея Рублева, когда он подстрижется.
Спортсмены пообщались перед стартом на турнире в американском Индиан-Уэлсе.
— Андрей, у меня к тебе один самый главный вопрос, который волнует всех. Когда ты подстрижешься? Чуть-чуточку.
— Когда скажешь, тогда и подстригусь.
— Давай.
— Когда?
— Сейчас.
— Сейчас?
— Ладно, давай, чтобы завтра хотя бы вот столько убери (показывает)?
— Давай Америку доиграем, подстригусь. Все, как ты сказала.
— Обстриги весь негатив. Начни все с нуля.
— Я вообще на позитиве.
— Ты знаешь, что волосы держат энергию?
— Я на позитиве...
Соболенко и Рублев начнут соревнования со второго круга.
Источник: Telegram-канал «Больше!»
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