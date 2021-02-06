Российский теннисист отстранен за нарушение антикоррупционных правил

Российский теннисист Никита Гудожников дисквалифицирован на 30 месяцев и оштрафован на 7,5 тысяч долларов за нарушение антикоррупционных правил, информирует International Tennis Integrity Agency (ITIA) 5 февраля.

Срок дисквалификации отсчитывается с 4 февраля 2021 года. Как отмечается, Гудожников отказался сотрудничать со следствием.

Напомним, ранее стало известно, что российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи.