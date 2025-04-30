Российский теннисист, обматеривший судью, извинился за свой поступок

Российский теннисист Святослав Гулин, обматеривший судью, в интервью «СЭ» высказался о поведении своего соперника Алехо Санчес-Килеса.

В первом круге спортсмен играл против местного теннисиста Алехо Санчес-Килеса. В решающем сете после ошибки соперника Гулин повел 4:0, после чего начал выкрикивать оскорбления в адрес судьи и демонстрировать в его сторону неприличные жесты. За вызывающее поведение в отношении арбитра россиянина дисквалифицировали. Кроме этого, теннисист получил штраф в размере двух тысяч евро.

— Хотите, чтобы он извинился?

— Алехо поступил не по-джентльменски. Мяч попал в корт, а он показал другой след. Был напряженный момент, а он решил выиграть вгрязную. Я больше из-за этого разозлился, потому что он делал это специально.

— Часто сталкиваетесь с подобным поведением?

— Часто судьи ошибаются, и другие игроки ведут себя некорректно. Говорят, что теннис — джентльменский спорт, но в итоге все забывают, что такое джентльменские поступки.

— Был разговор с арбитром?

— После матча подошел к нему. Все пишут, что я взял его за горло. Такого не было! Взял его за руку, говорю: «Зачем ты это сделал?» Нас разняли, потому что подумали, что у нас конфликт. Но арбитр был в два раза меньше меня, поэтому я не стал ничего делать (смеется). Но в СМИ написали, что я взял его за горло. Это вранье. Есть даже видео, где мы просто общаемся. Поэтому не знаю, откуда они это все взяли. Пользуясь случаем, хотелось бы принести извинения за инцидент.

22-летний Гулин занимает 407-е место в мировом рейтинге. В марте он выиграл турнир ITF M15 в Турции.