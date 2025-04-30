Теннис
30 апреля, 20:15

Российский теннисист назвал полной хренью выступление под нейтральным флагом

Микеле Антонов
Корреспондент

Российский теннисист Святослав Гулин, обматеривший судью, в интервью «СЭ» высказался об игре под нейтральным флагом.

В первом круге спортсмен играл против местного теннисиста Алехо Санчес-Килеса. В решающем сете после ошибки соперника Гулин повел 4:0, после чего начал выкрикивать оскорбления в адрес судьи и демонстрировать в его сторону неприличные жесты. За вызывающее поведение в отношении арбитра россиянина дисквалифицировали. Кроме этого, теннисист получил штраф в размере двух тысяч евро.

— Российские теннисисты выступают на международной арене под нейтральным флагом. Как относитесь к такой практике?

— Это полный бред! Все говорят, что спорт вне политики, а потом мы играем без флага. Мы родились в России, почему должны играть без флага? Тогда все должны играть без флага. На Олимпиаде каждый сам за себя, пусть тогда все без флага играют. Так будет даже лучше. Для меня это полная хрень!

— Да, все понимают, что условный Даниил Медведев — спортсмен из России.

— Да. И зачем это делать, если и так понятно, за какую страну он выступает?

— Что говорят ваши коллеги?

— Все, мне кажется, придерживаются моего мнения: спорт вне политики. То, что нам навязывают игру без флага, — бред.

22-летний Гулин занимает 407-е место в мировом рейтинге. В марте он выиграл турнир ITF M15 в Турции.

Святослав Гулин.«Во всех странах про меня писали на первых страницах». Российский теннисист, обматеривший судью — о славе

