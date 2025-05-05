Медведев занимает 16-е место в чемпионской гонке, Рублев — 23-й

Россиянин Даниил Медведев расположился на 16-й строчке в рейтинге чемпионской гонки ATP. На его счету 1110 очков.

Его соотечественник Андрей Рублев занимает 23-е место с 930 очками. Россиянин Карен Хачанов с 510 очками располагается на 49-й строчке.

Лидирует испанец Карлос Алькарас, в тройку входят — британец Джек Дрейпер и немец Александр Зверев. В первой пятерке также идут итальянец Янник Синнер и норвежец Каспер Рууд.

Чемпионская гонка ATP от 5 мая 2025 года:

1. Карлос Алькарас (Испания) — 2740

2. Джек Дрейпер (Великобритания) — 2290

3. Александр Зверев (Германия) — 2275

4. Янник Синнер (Италия) — 2000

5. Каспер Рууд (Норвегия) — 1825

6. Алекс де Минаур (Австралия) — 1685

7. Новак Джокович (Сербия) — 1530

8. Якуб Меншик (Чехия) — 1530

9. Франсиско Черундоло (Аргентина) — 1515

10. Бен Шелтон (США) — 1500

16. Даниил Медведев (Россия) — 1110

23. Андрей Рублев (Россия) — 930

49. Карен Хачанов (Россия) — 510