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Сегодня, 17:00

Российский теннисист Медведев сравнил Джоковича и Маррея с Месси и Роналду

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о сотрудничестве серба Новака Джоковича с завершившим карьеру британцем Энди Марреем.

«Я думаю, что это превосходное сотрудничество во всех отношениях: в плане энергетического потенциала, взаимодействия со СМИ и развития тенниса в целом. Это здорово. Представьте, что Месси стал бы тренером Криштиану Роналду. Это было бы странно», — приводит ESPN слова Медведева.

Россиянин отметил, что Джокович — выдающийся спортсмен, поэтому в случае его победы в соревнованиях будет непонятно, является ли это заслугой Маррея или самого Джоковича.

Ранее Маррей рассказал, как решился начать сотрудничество с Джоковичем. Сообщалось, что он будет тренировать сербского спортсмена до Открытого чемпионата Австралии-2025.

Источник: ESPN
Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
Энди Маррей
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