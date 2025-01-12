Российский теннисист Котов поднялся на две строчки в рейтинге АТР
Появилась обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
В топ-10 изменений не произошло: на первом месте по-прежнему располагается итальянец Янник Синнер, на втором — немец Александр Зверев, на третьем — испанец Карлос Алькарас.
Лучшим среди российских теннисистов остается Даниил Медведев, у которого пятая позиция. Андрей Рублев идет девятым, Карен Хачанов — 19-м.
Еще один представитель России Роман Сафиуллин опустился с 62-й на 63-ю строчку. Единственным среди россиян свою позицию улучшил Павел Котов, который переместился с 99-го на 97-е место.
Рейтинг АТР. Версия от 12 января:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11830 очка
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7635
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010
4 (4). Тэйлор Фритц (США) — 5350
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5030
6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4210
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900
8 (8). Алекс Де Минор (Австралия) — 3535
9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3520
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3200...
19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410...
63 (62). Роман Сафиуллин (Россия) — 823...
97 (99). Павел Котов (Россия) — 612.