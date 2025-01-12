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Сегодня, 13:45

Российский теннисист Котов поднялся на две строчки в рейтинге АТР

Алина Савинова
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Появилась обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В топ-10 изменений не произошло: на первом месте по-прежнему располагается итальянец Янник Синнер, на втором — немец Александр Зверев, на третьем — испанец Карлос Алькарас.

Лучшим среди российских теннисистов остается Даниил Медведев, у которого пятая позиция. Андрей Рублев идет девятым, Карен Хачанов — 19-м.

Еще один представитель России Роман Сафиуллин опустился с 62-й на 63-ю строчку. Единственным среди россиян свою позицию улучшил Павел Котов, который переместился с 99-го на 97-е место.

Рейтинг АТР. Версия от 12 января:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11830 очка

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7635

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010

4 (4). Тэйлор Фритц (США) — 5350

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5030

6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4210

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900

8 (8). Алекс Де Минор (Австралия) — 3535

9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3520

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3200...

19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410...

63 (62). Роман Сафиуллин (Россия) — 823...

97 (99). Павел Котов (Россия) — 612.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Павел Котов
Роман Сафиуллин
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