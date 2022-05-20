Хачанов прокомментировал отстранение россиян от Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов высказал мнение по поводу отстранения россиян от участия в Уимблдоне-2022.

«Есть ли новости по этому вопросу? Даже если бы были, не сказал. Обсуждаем каждый день. Устал даже об этом говорить не только с игроками, но и с ATP. Ты тратишь силы, энергию. Это может длиться долгое время. Что примут, то и примут. Конечно, на совете игроков спрашивают.

Но дело не только в россиянах и белорусах. Дело во всех игроках. Любое решение может идти вопреки другим спортсменам. Теннис — индивидуальный вид спорта, каждый думает о себе. Что, в принципе, и нормально. Большинство не за нас, а за то, что Уимблдон принял неправильное решение. Они с ним не согласны из-за дискриминации, что нас отстранили", — цитирует Хачанова «Чемпионат».

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне.

Против отстранения выступили Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и звезды тенниса. Также поднят вопрос о том, чтобы на Уимблдоне не начислялись рейтинговые очки.

Турнир «Большого шлема» пройдет с 27 июня по 10 июля.