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26 февраля 2025, 23:49

Хачанов — об уверенности в себе после US Open-2022: «Лишний раз понял, что все в моих руках»

Алина Савинова

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что после выступления на US Open-2022 стал чувствовать себя гораздо увереннее.

На этом турнире «Большого шлема» россиянин дошел до стадии полуфинала. В четвертьфинальном матче он обыграл австралийца Ника Кирьоса в пяти сетах (7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4), а в следующем раунде уступил норвежцу Касперу Рууду (6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6).

«После турнира, недели через две, почувствовал внутреннюю уверенность, она очень сильно выросла. Понимал, что все по силам, доказал, что могу бороться дальше. В полуфинале тогда проиграл в четырех сетах, но мог пройти дальше. Я лишний раз для себя понял, что все в моих руках. Что нужно верить в свои силы и много работать. И через пару месяцев я сыграл в полуфинале в Австралии», — сказал Хачанов на подкасте форварда «Краснодара» Федора Смолова.

28-летний Хачанов является победителем восьми турниров ATP (из них семь — в одиночном разряде), а также серебряным призером Олимпийских игр 2020 года. На данный момент он занимает 24-е место в рейтинге АТР.

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Теннис
Карен Хачанов
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