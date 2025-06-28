Теннис
28 июня, 15:04

Хачанов: «Амбиции Джоковича — играть как минимум до 2032 года»

Алина Савинова

Российский теннисист Карен Хачанов пошутил о долголетии серба Новака Джоковича после победы над ним на выставочном травяном турнире в Херлингеме.

Игра прошла в пятницу, 27 июня, и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу 29-летнего россиянина.

«Сезон на траве всегда короткий. Я сыграл несколько турниров, но Новаку это не нужно. Он всегда готов. Возраст — это просто число, и оно не имеет значения. Его амбиции — играть как минимум до 2032 года (смеется)», — цитирует Хачанова We Love Tennis.

38-летний Джокович за карьеру одержал рекордные 24 победы на турнирах «Большого шлема». Всего на его счету 100 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.

