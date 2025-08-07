Хачанов считает затянутым двухнедельный «мастерс» в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о новом формате проведения «мастерса» в Торонто, который длится 12 дней.

«Соревнования выглядят немного затянутыми. Как будто это нечто среднее между «Большим шлемом» и «мастерсом» в прежнем виде. С одной стороны, мы играем до трех сетов, у нас каждый второй день выходной, и я не могу на это пожаловаться. С другой — приходится удерживать концентрацию немного дольше», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Россиянин считает, что оптимальным вариантом было бы проводить турнир в течение восьми-девяти, максимум десяти дней.

Хачанов обыграл в полуфинале «мастерса» в Торонто немца Александра Зверева со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). За трофей он поборется с американцем Беном Шелтоном.