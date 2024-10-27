Хачанов — Дрейперу: «Жду возможности снова разделить корт и отомстить за это поражение»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в финале турнира АТР 500 в Вене.

В решающем матче 28-летний россиянин уступил британцу Джейку Дрейперу со счетом 4:6, 5:7.

«Поздравляю Джека и его команду с этой победой, ты ее заслужил. Ты прогрессируешь в этом сезоне, и я желаю тебе всяческих успехов в будущем. Я с нетерпением жду возможности снова разделить корт и отомстить за это поражение. Как только попадаешь в финал, то уже думаешь о победе. Но я не могу жаловаться, последние две недели были великолепны. Хочу поблагодарить свою команду. Я был близок к камбэку, в такие моменты всегда нужно быть позитивно настроенным и упорно бороться», — приводит пресс-служба АТР слова Хачанова.

22-летний Дрейпер завоевал второй титул в карьере. В июне он также стал чемпионом турнира в Штутгарте.