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Хачанов — Дрейперу: «Жду возможности снова разделить корт и отомстить за это поражение»

Алина Савинова
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в финале турнира АТР 500 в Вене.

В решающем матче 28-летний россиянин уступил британцу Джейку Дрейперу со счетом 4:6, 5:7.

«Поздравляю Джека и его команду с этой победой, ты ее заслужил. Ты прогрессируешь в этом сезоне, и я желаю тебе всяческих успехов в будущем. Я с нетерпением жду возможности снова разделить корт и отомстить за это поражение. Как только попадаешь в финал, то уже думаешь о победе. Но я не могу жаловаться, последние две недели были великолепны. Хочу поблагодарить свою команду. Я был близок к камбэку, в такие моменты всегда нужно быть позитивно настроенным и упорно бороться», — приводит пресс-служба АТР слова Хачанова.

Джек Дрейпер и&nbsp;Карен Хачанов. Хачанов был близок к грандиозному камбэку, но остался без титула

22-летний Дрейпер завоевал второй титул в карьере. В июне он также стал чемпионом турнира в Штутгарте.

Источник: Официальный сайт АТР
Теннис
Карен Хачанов
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