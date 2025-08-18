Теннис
18 августа, 12:10

Хачанов — о неудобствах в расписании матчей: «Что делать? Играть в карты с командой?»

Алина Савинова

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал сложности в расписании турниров, связанные с переносами или затяжными матчами.

«Сложно снова собраться. Представьте: ты разогрелся, полон адреналина, готов выйти на корт, и вдруг — добавляется еще один сет. Ты думаешь: «Так, мне поесть сейчас или поспать? Следить за телефоном или, не знаю, смотреть в потолок? Что делать? Играть в карты с командой?» — цитирует теннисиста The Guardian.

14 августа Хачанов снялся с матча четвертого круга «мастерса» в Цинциннати против немца Александра Зверева. Россиянин отказался от продолжения встречи при счете 7:5, 3:0 в пользу соперника. По итогам турнира в США Хачанов станет первой ракеткой России.

29-летний теннисист является победителем восьми турниров ATP в одиночном и парном разрядах.

