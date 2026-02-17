Медведев сыграет в паре с Тином на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев в дуэте с американцем Ленером Тином примет участие в парном разряде «мастерса» в Индиан-Уэллсе, сообщается на сайте соревнований.

Также в заявку на парный турнир вошли дуэты россиян Карена Хачанова и Андрея Рублева, казахстанца Александра Бублика и американца Раджива Рама, двоюродных братьев Артура Риндеркнеша (Франция) и Валантена Вашеро (Монако).

Итальянец Янник Синнер и американец Райлли Опелка идут четвертыми в списке запасных.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе стартует 4 марта. В 2025 году соревнования в парном разряде выиграли представитель Сальвадора Марсело Аревало и Мате Павич из Хорватии.