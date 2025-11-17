Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:19

Даниил Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Российский теннисист Даниил Медведев впервые станет участником международного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

Экс-первая ракетка мира и победитель US Open сыграет 29 и 30 ноября на кортах КСК «Арена» в North Palmyra Trophies за команду «Сфинксов». Его партнерами будут Карен Хачанов, Вероника Кудерметова и Юлия Путинцева.

За «Львов» выступят Александр Бублик, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.

В активе Медведева есть и титул на St. Petersburg Open — в 2019-м он в финале разгромил хорвата Борну Чорича (6:3, 6:1). В общей сложности Даниил играл на турнире в Петербурге пять раз. В последний раз Медведев выступал в Санкт-Петербурге в октябре 2020-го.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Бублик
Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
Даниил Медведев
Диана Шнайдер
Карен Хачанов
Юлия Путинцева
Читайте также
В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Оже-Альяссим вошел в топ-5 рейтинга ATP
Синнер второй раз подряд выиграл домашний Итоговый турнир. Алькарас дал бой, но не взял ни сета
Алькарас — Синнеру: «Надеюсь, мы сыграем с тобой еще не в одном финале»
Синнер — о победе на Итоговом турнире: «Для меня нет лучшего завершения сезона»
Синнер стал первым теннисистом, выигравший два Итоговых турнира подряд без потери сета
Синнер повторил достижение Федерера, защитив титул на Итоговом турнире
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • _Mike N_

    так как Даня постоянно чешет задницу во время матчей то его команду надо назвать не "Сфинксы", а "Сфинктеры" (сфинктер – это кольцевая мышца, расположенная вокруг заднего прохода) :laughing::laughing::laughing:

    17.11.2025

    • Оже-Альяссим вошел в топ-5 рейтинга ATP

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости