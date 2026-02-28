Медведев стал чемпионом турнира в Дубае после снятия Грикспура с финала

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР 500 в Дубае (ОАЭ).

Соперник Медведева по финалу Таллон Грикспур снялся с решающего матча. Информация о снятии появилась на сайте ATP.

27 февраля в полуфинальном матче против россиянина Андрея Рублева (7:5, 7:6 (8:6)) нидерландец получил повреждение.

30-летний Медведев завоевал 23-й титул в карьере и второй в сезоне-2026. В январе российский спортсмен одержал победу в Брисбене (Австралия). Также Медведев впервые дважды выиграл один и тот же турнир.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max