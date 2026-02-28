Теннис
28 февраля, 15:47

Медведев стал чемпионом турнира в Дубае после снятия Грикспура с финала

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР 500 в Дубае (ОАЭ).

Соперник Медведева по финалу Таллон Грикспур снялся с решающего матча. Информация о снятии появилась на сайте ATP.

27 февраля в полуфинальном матче против россиянина Андрея Рублева (7:5, 7:6 (8:6)) нидерландец получил повреждение.

30-летний Медведев завоевал 23-й титул в карьере и второй в сезоне-2026. В январе российский спортсмен одержал победу в Брисбене (Австралия). Также Медведев впервые дважды выиграл один и тот же турнир.

Теннис
Таллон Грикспор
Таллон Грикспор
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
«Русская тройка» все-таки доедет до Индиан-Уэллса. Успеют ли игроки акклиматизироваться?
Смолов рассказал, как Хабиб не узнал Рублева во время игры в футбол в Дубае
Медведев, Хачанов и Рублев покинули ОАЭ
Медведев и Рублев не сыграют на выставочном турнире микстов в Индиан-Уэллсе
Мирре вновь защищать титул, Медведев и Рублев могут не добраться до США. Анонс Индиан-Уэллса
Медведев и Рублев покинут Дубай на частном самолете
  • hant64

    Псина, это у тебя в твоей пустой башке самолёты летают, а в Дубае нет.

    01.03.2026

  • miker65

    Дружище, а у тебя часом хоккеист любимую девушку не отбил в молодости? :grinning:

    28.02.2026

  • rusfеd 2.0

    из глубокой провинции, потому что небогат

    28.02.2026

  • rusfеd 2.0

    и не играл, и смотреть не люблю только во время олимпиад смотрю, и вот финал неделю назад мне понравился. особенно потому, что я против канадцев болел и за американцев )

    28.02.2026

  • shpura

    Если бы еще из Дубая самолеты вылетали...

    28.02.2026

  • Alexey Ryabtsov

    С легкой победой Даня !!! Так бы всегда играл !!!!! Хотя может и действительно выстрадал ...

    28.02.2026

  • Nick280881

    Веротяно на самолете. Или у вас другие предложения?

    28.02.2026

  • miker65

    Дружище, а хоккей почему недолюбливаешь? Сам в него никогда не играл?

    28.02.2026

  • miker65

    А откуда он родом и где жил, ты не понял?

    28.02.2026

  • rusfеd 2.0

    я его читал в последний раз уже лет 6 назад, наверное (потому что на хоккей не захожу), поэтому мои впечатления, мягко говоря, притупились, но в целом да, одна и та же аргументация своей позиции, одни и те же герои и антигерои, одна и те же орфографические ошибки (немногочисленные, но в одних и тех же словах), единственная разница: он перестал ставить две скобочки после каждого своего утверждения, но, уверен, только потому, что чмоку иногда называли двухскобочным. ты можешь также у пана юзефа спросить его мнение: пан общался с ним гораздо дольше и чаще

    28.02.2026

  • miker65

    А почему так думаешь? Лингвистическую экспертизу проводил? На хоккее ( Проня туда с тенниса переехал лет 5 назад) народ большей частью думает, что бот СЭ, но бот живой, человек на з/п...

    28.02.2026

  • miker65

    Дружище, буки пофиг. Талончик много бабосиков за победу получил....

    28.02.2026

  • rusfеd 2.0

    уверен, что это один человек, во-первых, и не бот СЭ для разгона комментариев, как предполагают некоторые, во-вторых

    28.02.2026

  • miker65

    Дружище, мы с Хантом вчера обменялись мнениями по пропавшему с радаров Проне и Чмоке... Я думал это одно и то же лицо ( возможно разогревочный проект СЭ). Хант утверждает обратное. Мол это разные люди и оба уже в разных могилах. Он с ними много общался... А ты как думаешь?

    28.02.2026

  • miker65

    Дружище, пока расцениваю шансы Медведя на этот повтор, равные аккурат Мишке Касьянову. Не более.

    28.02.2026

  • Кот-матрос

    Это предсказуемо, и очень плохо. Плохо для нас, любителей тенниса, а для Рублёва просто трагедия, (как у него там насчёт "чёрных мыслей" 2-х летней давности? -------------- Даню с 23-м титулом! Но думаю он не рад такому "подарку" (не таким образом хотелось).

    28.02.2026

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    На хальца титул присвоил . Не по мужицки это . Не нужно было брать трофей . Отказаться и валить домой надо было

    28.02.2026

  • Дмитрий Ушкачев

    А вот это мы увидим)

    28.02.2026

  • fullerist

    Почему он должен делать хуже себе для того, чтобы угодить твоей "хочуке" на диване? Призовые за выход в финал и в полуфинал очень отличаются. Он бился, выиграл, надеялся и в финале играть и даже выиграть... Он молодец. Рублев старался, но проиграл. К нему претензии предъявлять может только дурак (хотя тут такие нашлись). Так что претензии - к себе, за неумение скрывать расстройство от того, что твое пожелание не сбылось.

    28.02.2026

  • f0rz

    Лучше пусть возьмет АО и ИУ, тогда все крупнейшие хардовые титулы возьмет, и будет уже реально хардовым специалистом)

    28.02.2026

  • Морская свинка_1979

    Нормально. Но в 30 лет уже мало на что можно рассчитывать.

    28.02.2026

  • victorio

    Спокойно на классе, молодец Медведев! И спасибо Рублёву за помощь)))

    28.02.2026

  • Михаил Т

    Титул говном не пахнет Джоковичу тоже везло на последнем ТБШ

    28.02.2026

  • vv12

    Интересная конечно ситуация, голландец еще вчера должен был сниматься в матче с рублем, но видимо буки сыграли свою роль и нужно было доигрывать до конца

    28.02.2026

  • емен

    Отличная новость , не было бы счастья да несчастье( травма соперника) помогло!Распечатал второй круг по титулам ! Хотя мне кажется самого матча бы не было , на фоне сегодняшних событий.

    28.02.2026

  • КС

    Победа не пахнет)

    28.02.2026

  • Восхищённый Болгарин.

    Восхищён блистательной победой Медведева.

    28.02.2026

  • Nick280881

    Я еще вчере подумал, что Грикспур на финал не выйдет. Его обезболили вчера, чтоб смог играть продолжить. Но чудес не бывает, наверняка утром с кровати еле встал.

    28.02.2026

  • Andrey Bukaev

    лучше бы вчера снялся и сегодня был бы русский финал.

    28.02.2026

  • Фирсыч

    Испугался играть с теннисным монстром.

    28.02.2026

  • тихоновнавсегда

    Он хоть оттуда выбраться сможет?

    28.02.2026

  • fonkom

    Нет. Вот таким нестандартным образом Медведев снял проклятие "повторной непобеды")

    28.02.2026

  • Дмитрий Ушкачев

    Не закончилась.

    28.02.2026

  • Дмитрий Ушкачев

    Титул, конечно, по-любому, - титул, но осадочек у Дани явно на душе остался... Печально, что так случилось. И за Андрея больше стало обидно, что не смог... Прикольно, что дважды Даня ФАКТИЧЕСКИ один турнир так и не выиграл.

    28.02.2026

  • TORO

    Он не мог во время полуфинала сняться? Лишил нас российского финала, а зрителей - в принципе финала. Но Рубль тоже кадр - всрать травмированному сопернику. Перевёл бы его в 3-й сет - дело было бы сделано. Медведю поздравления с халявной победой в финале.

    28.02.2026

  • shpura

    А как он собирается выбираться из Дубая?

    28.02.2026

  • ValeraK

    Нарушение авторских прав :rofl:

    28.02.2026

  • sergsteed

    кто спонсор?))))

    28.02.2026

  • Dexterous

    Рублев наверное в обмороке сейчас. Как можно было проиграть травмированному?!!!

    28.02.2026

  • Dexterous

    Тоже на Д, тоже Медведев. Нормально. Почти угадал

    28.02.2026

  • rusfеd 2.0

    Губерниеву??

    28.02.2026

  • shafir07

    Везёт Димону

    28.02.2026

  • rusfеd 2.0

    Закончилась уникальная серия из 22 титулов на 22 разных турнирах. То есть теперь можно надеяться на повторный титул US Open. Оле!

    28.02.2026

  • bussel61

    Причина снятия???

    28.02.2026

    • Даниил Медведев — Таллон Грикспур: онлайн-трансляция финального матча турнира ATP в Дубае

    Медведев — о титуле в Дубае после снятия Грикспура: «Не так я хотел бы выиграть финал»

