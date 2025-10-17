Теннис
17 октября 2025, 16:40

Медведев: «Если бы я в жизни был такой же, как на корте, со мной никто бы не стал работать»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью «СЭ» рассказал о том, влияют ли на него неприятные статьи в СМИ.

— За сезон собрал много неприятных заголовков, но остаешься позитивным в общении с журналистами. Влияют ли они на тебя?

— Я же, конечно, живой человек. Поэтому влиять они могут. Где-то обидно, а где-то и сам знаю, что виноват. Вот и заголовок. Это работает в обе стороны. Недавно меня спрашивали, как новая команда относится к твоим эмоциям на корте. Я сказал, что люди, которые общаются со мной, знают, что вне корта я классный парень. На корте я — другой. Адреналин, эмоции кипят. Естественно, если бы я был в жизни такой же, как на корте, то со мной реально не было бы тренеров, которые готовы со мной работать. Поэтому заголовки заголовками, а мне важно, что думают обо мне близкие люди.

Даниил Медведев.«Если бы я был такой же, как на корте, со мной никто бы не стал работать». Разговор с Даниилом Медведевым

Медведев занимает 14-е место в рейтинге ATP. В этом сезоне он не выиграл ни одного турнира, одержав 34 победы и потерпев 21 поражение.

