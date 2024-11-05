Медведев — о своей мотивации: «Люблю побеждать, ненавижу проигрывать»

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, как ему удается сохранять мотивацию и продолжать соревноваться на высоком уровне.

«На самом деле очень хороший вопрос, потому что иногда это нелегко. Бывает так, что ты просыпаешься и чувствуешь себя не очень хорошо, и даже немного не хочется идти на тренировку. Другие ребята будут тренироваться, и они станут лучше тебя, а я ненавижу, когда кто-то становится лучше меня. Я люблю побеждать, ненавижу проигрывать. Я люблю соревнования, я хочу совершенствоваться, и это то, что мотивирует меня, — эта ненависть к поражениям, желание побеждать, совершенствоваться и завоевывать более крупные титулы. Вот почему приходится тренироваться каждый день. Конечно, иногда мы с командой берем несколько дней отдыха, но когда мне нужно тренироваться, я иду и делаю это», — приводит Tennishead слова теннисиста.

28-летний Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021), победителем Итогового турнира ATP-2020, а также обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Всего за карьеру он выиграл 20 турниров ATP в одиночном разряде.