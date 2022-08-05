Медведев рассказал, что его оппонент предложил ему разыграть очко в игре «Камень, ножницы, бумага»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал забавную историю с матча против литовца Рикардаса Беранкиса (6:2, 6:2) в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика).

«Было небольшое недопонимание после выигранного очка. Я еще не пересматривал эпизод, поэтому не знаю, кто прав. Но мне показалось, что судья зафиксировал аут перед моим ударом.

Рикардас сказал мне то, что я понял только после игры. Он предложил разыграть это очко в «Камень, ножницы, бумагу». Сначала я не понял, что он имел ввиду. Но я бы с радостью согласился, это очень весело. После матча я понял, что он хотел и расстроился (улыбается). Расстроился, что мы не смогли сделать это в матче. Скорее всего в следующий раз мы повторим эту идею", — сказал Медведев на пресс-конференции.

После этого, россиянин на своей странице пообещал Беранкису, что они сыграют в «Камень, ножницы, бумагу» в следующий раз.

За выход в финал турнира в Мексике Медведев поборется с сербом Миомиром Кецмановичем.