29 сентября, 18:36

Медведев о победе над Зверевым: «Я играл так, как хотел. Агрессивно — когда требовалось»

Алина Савинова

Российский теннисист Даниил Медведев отметил, что ему удалось оказать давление на 3-ю ракетку мира немца Александра Зверева в четвертьфинальном матче на турнире в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 29-летнего спортсмена. Медведев вышел в 60-й полуфинал в карьере.

«Я отлично сыграл, хорошо контролировал происходящее на корте. Мне кажется, у меня были все шансы. У него был только один гейм на моей подаче, когда он смог создать давление. Но я отлично действовал, чтобы отыграться. И все остальное время я на него давил и победил. Я играл так, как хотел. Агрессивно — когда требовалось, в защите — когда требовалось. Хорошо двигался. Я прибавляю и хочу прибавить еще», — сказал Медведев в интервью на корте.

Счет в личных встречах стал 14-7 в пользу российского спортсмена. За выход в финал турнира в Пекине Медведев поборется с американцем Лернером Тином.

