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9 июня 2025, 17:40

Медведев — о турнире в Хертогенбоше: «Возможно, болельщики увидят летающие ракетки»

Алина Савинова

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями в преддверии турнира в Хертогенбоше. Спортсмен считает, что за его игрой на травяном покрытии будет интересно наблюдать.

«Переход с грунта на траву всегда тяжелый. Вот почему классно играть в Хертогенбоше. Я много раз выступал здесь и всегда возвращаюсь сюда с удовольствием. Болельщикам стоит быть настороже — возможно, они увидят летающие ракетки (Смеется). Ладно, это шутка. А если серьезно, думаю, я играю в довольно хороший теннис на траве — стараюсь действовать агрессивно и часто принимаю подачу из глубины. Так что за моей игрой интересно следить», — сказал Медведев в интервью Libеma Open.

Соревнования в Хертогенбоше пройдут 9 по 15 июня. Медведев начнет турнир со второго круга. Из россиян в Хертогенбоше также выступит Карен Хачанов.

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Теннис
Даниил Медведев
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