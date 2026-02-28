Медведев — о титуле в Дубае после снятия Грикспура: «Не так я хотел бы выиграть финал»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире АТР 500 в Дубае.

30-летний спортсмен стал чемпионом после снятия с решающего матча нидерландца Таллона Грикспура из-за травмы.

«Не так я хотел бы выиграть финал. Надеюсь, травма Таллона не слишком серьезная, желаю ему скорейшего выздоровления», — написал россиянин в своих соцсетях.

Медведев завоевал 23-й титул в карьере и второй в сезоне-2026. В январе российский спортсмен выиграл турнир в Брисбене (Австралия).

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