Медведев: «Если бы у меня был выбор, я бы предпочел, чтобы мы играли только на харде»

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что стал чувствовать себя увереннее на грунтовом покрытии.

«Если бы у меня был выбор, я бы все еще предпочел, чтобы мы играли только на харде. Но сейчас мне действительно проще выступать на грунте. Я гораздо больше верю в себя и чувствую, что с каждым новым турниром играю на этом покрытии все лучше», — сказал россиянин в видео, опубликованном пресс-службой ATP.

В пятницу, 9 мая, Медведев сыграет во втором круге грунтового турнира в Риме против британца Кэмерона Норри. Матч начнется не ранее 15.00 по московскому времени.

29-летний россиянин является победителем 20 турниров ATP в одиночном разряде. В 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США.