9 мая, 00:15

Медведев: «Если бы у меня был выбор, я бы предпочел, чтобы мы играли только на харде»

Алина Савинова

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что стал чувствовать себя увереннее на грунтовом покрытии.

«Если бы у меня был выбор, я бы все еще предпочел, чтобы мы играли только на харде. Но сейчас мне действительно проще выступать на грунте. Я гораздо больше верю в себя и чувствую, что с каждым новым турниром играю на этом покрытии все лучше», — сказал россиянин в видео, опубликованном пресс-службой ATP.

В пятницу, 9 мая, Медведев сыграет во втором круге грунтового турнира в Риме против британца Кэмерона Норри. Матч начнется не ранее 15.00 по московскому времени.

29-летний россиянин является победителем 20 турниров ATP в одиночном разряде. В 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США.

«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
  • Гмитрий Дуберниев

    Данилко предпочёл бы играть только на харде и только с игроками из 3-4 сотни.

    09.05.2025

  • samozvanets

    Он предпочел бы, чтобы играли только на харде и, наверно, только года 2-3 тому назад. Ок, я бы тоже предпочел, чтобы он играл где угодно, на чем угодно, но только как в том самом финале. И знаете что? Мои предпочтения, похоже, такие же невероятные, к сожалению.

    09.05.2025

