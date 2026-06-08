Медведев опустился на пятое место в чемпионской гонке АТР

Российский теннисист Даниил Медведев опустился с четвертой на пятую позицию в чемпионской гонке АТР, обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

На прошедшем «Ролан Гаррос» Медведев выбыл в первом круге. Победитель турнира немец Александр Зверев поднялся на второе место в списке, опередив пропустившего Открытый чемпионат Франции испанца Карлоса Алькараса. Финалист «Ролан Гаррос» итальянец Флавио Коболли переместился с 12-й на 4-ю позицию в чемпионской гонке.

Первым в списке остается еще один представитель Италии — Янник Синнер. Россиянин Андрей Рублев идет 16-м, а его соотечественник Карен Хачанов — 34-м.

Чемпионская гонка АТР, версия от 8 июня:

1 (1)*. Янник Синнер (Италия) — 5950 очков

2 (3). Александр Зверев (Германия) — 5040

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3650

4 (12). Флавио Коболли (Италия) — 2620

5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 2220

6 (5). Артур Фис (Франция) — 1890

7 (22). Якуб Меншик (Чехия) — 1855

8 (6). Бен Шелтон (США) — 1680

9 (13). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1675

10 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1665

*Предыдущая позиция в чемпионской гонке АТР

Подписывайся на канал «СЭ» в Max