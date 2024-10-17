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Медведев — о снятии с турнира в Вене: «В следующем году обязательно буду»

Руслан Минаев
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал снятие с турнира серии ATP 500 в Вене.

28-летний спортсмен травмировал плечо на «мастерсе» в Шанхае, где он на стадии четвертьфинала уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 1:6, 4:6.

«У меня очень много положительных воспоминаний о турнире. Так что жаль, что не смогу соревноваться здесь. Но в следующем году я обязательно буду играть в Вене», — цитирует россиянина пресс-служба турнира.

Медведев становился победителем турнира в Вене в 2022 году, в 2023-м он дошел до финала, уступив Синнеру. В этом году турнир в Вене пройдет с 21 по 27 октября. Призовой фонд турнира составляет около 2,4 миллиона евро.

Теннис
Даниил Медведев
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