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Сегодня, 19:39

Карацев проиграл 9 из последних 10 матчей

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Российский теннисист Аслан Карацев проиграл соотечественнику Карену Хачанову в первом круге турнира в Халле (Германия) — 7:6 (7:4), 1:6, 2:6.

Это поражение стало для 28-летнего спортсмена девятым в последних 10 встречах. Последний раз Карацев побеждал 8 мая в первом раунде турнира в Риме (Италия) в матче против южноафриканца Ллойда Харриса (3:6, 6:3, 7:6 (9:7).

В начале сезона россиянин занимал 20-е место в рейтинге ATP. На данный момент он опустился на 38-ю строчку, а в понедельник выпадет из топ-40.

Теннис
Аслан Карацев
Карен Хачанов
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