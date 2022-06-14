Карацев проиграл 9 из последних 10 матчей

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл соотечественнику Карену Хачанову в первом круге турнира в Халле (Германия) — 7:6 (7:4), 1:6, 2:6.

Это поражение стало для 28-летнего спортсмена девятым в последних 10 встречах. Последний раз Карацев побеждал 8 мая в первом раунде турнира в Риме (Италия) в матче против южноафриканца Ллойда Харриса (3:6, 6:3, 7:6 (9:7).

В начале сезона россиянин занимал 20-е место в рейтинге ATP. На данный момент он опустился на 38-ю строчку, а в понедельник выпадет из топ-40.