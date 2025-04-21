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Рублев: «Мне не знакомо чувство, когда выигрываешь титул и становишься первым в мире»

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев поделился воспоминаниями о победе на «мастерсе» в Мадриде в 2024 году.

«Это было действительно великолепное выступление, две замечательные недели. Я все еще горжусь этим титулом больше всего. Никогда в жизни не переживал ничего подобного. До того момента я никогда не чувствовал себя так плохо, когда болел. Это было худшее время. Я не мог есть, не мог дышать, но был в состоянии выступать. Да, я был горд. Потому что это показывает, что в конечном итоге неважно, как ты себя чувствуешь — все в твоей голове», — приводит пресс-служба турнира слова Рублева.

Также спортсмен ответил, есть ли ощущение, что на турнире в Мадриде сложно победить.

«Не знаю, что сказать, потому что в моем случае каждый турнир, который я выигрывал, не был номером один в мире. Мне не знакомо чувство, когда выигрываешь титул и становишься первым в мире, поэтому не знаю, что сказать», — добавил он.

«Мастерс» в Мадриде в сезоне-2025 стартует 23 апреля и продлится до 4 мая. В турнире в одиночном разряде примут участие 96 человек.

Теннис
Андрей Рублев
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