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20 мая 2025, 08:34

Рублев — о гребле на байдарке в Гамбурге: «Это было страшно»

Алина Савинова

Российский теннисист Андрей Рублев поделился впечатлениями от гребли на байдарке по озеру Альстер в Гамбурге.

Перед стартом соревнований россиянин поучаствовал в заплыве вместе с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и профессионалами.

«Это было страшно. Я еще никогда в жизни так не сосредоточивался на том, чтобы сохранять равновесие и грести одновременно. Это было приятно, потому что ты «гребешь» в тренажерном зале, но это совсем другое», — цитирует спортсмена пресс-служба ATP.

В первом круге турнира в Гамбурге Рублев одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром (6:4, 6:3). Его следующим соперником станет немец Джастин Янгель.

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Теннис
Андрей Рублев
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