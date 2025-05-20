Рублев — о гребле на байдарке в Гамбурге: «Это было страшно»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился впечатлениями от гребли на байдарке по озеру Альстер в Гамбурге.

Перед стартом соревнований россиянин поучаствовал в заплыве вместе с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и профессионалами.

«Это было страшно. Я еще никогда в жизни так не сосредоточивался на том, чтобы сохранять равновесие и грести одновременно. Это было приятно, потому что ты «гребешь» в тренажерном зале, но это совсем другое», — цитирует спортсмена пресс-служба ATP.

В первом круге турнира в Гамбурге Рублев одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром (6:4, 6:3). Его следующим соперником станет немец Джастин Янгель.