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22 февраля 2025, 21:05

Рублев — о победе в финале турнира в Дохе: «Если честно, я не знаю, как собрался на третий сет»

Алина Савинова
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над британцем Джеком Дрейпером в финале турнира в Дохе.

Решающий матч завершился со счетом 7:5, 5:7, 6:1 в пользу 27-летнего россиянина.

«Это потрясающе. Это первый турнир, который я выиграл дважды. Так что я очень рад. Если честно, я не знаю, как собрался на третий сет. Мы оба были очень уставшими, поскольку до этого провели по два трехсетовых матча. Когда я проиграл второй сет, не знаю как, но мне удалось все отпустить и заиграть намного лучше и свободнее. А Джек оказался более уставшим, он начал сокращать размены. Это придало мне еще больше спокойствия. Я сделал брейк, после чего ход матча полностью изменился», — сказал теннисист в интервью на корте.

Рублев завоевал 17-й титул на уровне АТР в карьере и первый с мая 2024 года. После победы на турнире в Дохе российский спортсмен поднимется с десятой на девятую строчку в мировом рейтинге, обойдя американца Томми Пола.

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Теннис
Андрей Рублев
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