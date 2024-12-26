Рублев — Медведеву: «Я Скрудж и желаю тебе Рождества без рождественского настроения»

Российский теннисист Андрей Рублев иронично поздравил своего соотечественника Даниила Медведева с Рождеством.

«Дорогой друг Даниил Медведев. Чего бы я хотел тебе пожелать на Рождество? Я Скрудж! Так что желаю тебе Рождества без рождественского настроения», — сказал Рублев в видеоролике на YouTube-канале ATP Tour.

В минувшем сезоне Рублев выиграл два турнира на уровне АТР в одиночном разряде и завершил сезон на восьмом месте в мировом рейтинге. Медведев впервые с 2017 года не взял ни одного титула. Он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. Медведев располагается на пятой строчке рейтинга АТР.