Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:10

Рублев — Медведеву: «Я Скрудж и желаю тебе Рождества без рождественского настроения»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Андрей Рублев иронично поздравил своего соотечественника Даниила Медведева с Рождеством.

«Дорогой друг Даниил Медведев. Чего бы я хотел тебе пожелать на Рождество? Я Скрудж! Так что желаю тебе Рождества без рождественского настроения», — сказал Рублев в видеоролике на YouTube-канале ATP Tour.

В минувшем сезоне Рублев выиграл два турнира на уровне АТР в одиночном разряде и завершил сезон на восьмом месте в мировом рейтинге. Медведев впервые с 2017 года не взял ни одного титула. Он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. Медведев располагается на пятой строчке рейтинга АТР.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Читайте также
26 декабря в Нью-Йорке стартует чемпионат мира по рапиду и блицу
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
Apple объяснила блокировку приложений VPN и СМИ для россиян
В Новый год жители России смогут увидеть Черную Луну
Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане
Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
Популярное видео
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Эррани — о допинговом скандале Синнера: «В каждом деле есть свои нюансы, и обобщать нельзя»
Рублев выиграл два матча в стартовый день выставочного турнира в Макао
Медведев назвал качество, которое хотел бы позаимствовать у Синнера
Зверев — об Алькарасе: «С ним весело находиться на корте»
Зверев считает Синнера сильнейшим теннисистом в мире на данный момент
Рублев и Шаповалов потерпели поражение в парном матче Мировой теннисной лиги
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Команда с Рублевым победила на выставочном турнире в Макао

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости