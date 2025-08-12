Рублев — о матче с Попыриным в Цинциннати: «Мне нечего терять»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от матча с австралийцем Алексеем Попыриным в третьем круге турнира в Цинциннати.

«Это будет отличный вызов, потому что последние два-три раза я ему проигрывал, теперь мне нечего терять. Для меня это хорошая возможность проверить себя перед US Open. Посмотрим, как все сложится», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Матч между Рублевым и Попыриным пройдет во вторник, 12 августа. Счет по личным встречам — 2-1 в пользу представителя Австралии.