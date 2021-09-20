Российские теннисисты сохранили свои позиции в рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг игроков.
Российские теннисисты сохранили свои позиции. Даниил Медведев занимает второе место. На прошлой неделе в активе россиянина было 10 780 очков, а сейчас — 10 575 очков.
Андрей Рублев расположился на пятой позиции. Аслан Карацев и Карен Хачанов остались на 25-й и 27-й строчках соответственно.
Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Замыкает тройку Стефанос Циципас из Греции.
Рейтинг ATP, 20 сентября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 133 очка,
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 575,
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350,
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7760,
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 6130,
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815,
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5173,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4995,
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765,
10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3440...
25 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2074...
27 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1965.
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