Российские теннисисты сохранили свои позиции в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг игроков.

Российские теннисисты сохранили свои позиции. Даниил Медведев занимает второе место. На прошлой неделе в активе россиянина было 10 780 очков, а сейчас — 10 575 очков.

Андрей Рублев расположился на пятой позиции. Аслан Карацев и Карен Хачанов остались на 25-й и 27-й строчках соответственно.

Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Замыкает тройку Стефанос Циципас из Греции.

Рейтинг ATP, 20 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 133 очка,

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 575,

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350,

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7760,

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 6130,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815,

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5173,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4995,

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765,

10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3440...

25 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2074...

27 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1965.