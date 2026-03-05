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5 марта, 10:30

Медведев — о поездке на турнир в Индиан-Уэллсе: «Сейчас устал очень, в сумме двое суток то едешь, то летишь»

Павел Лопатко

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов поделились впечатлениями от долгой дороги в США на турнир в Индиан-Уэллсе. Из-за сложной логистики путь из ОАЭ через Оман и Турцию занял несколько дней и оказался серьезным испытанием.

«Дорога была длинная и немножко тяжелая в плане логистики. Конечно, сейчас устал очень, в сумме двое суток то едешь, то летишь. Но ничего, пару дней, надеюсь, отдохну и буду готов. Это необычно. Чувствуешь себя как в голливудском фильме, пересек границу вместе с другими людьми. В Омане никогда я не был, там нет теннисных турниров. Посмотрел новую страну», — цитирует 30-летнего Медведева Telegram-канал «Больше!».

29-летний Хачанов признался, что самой сложной оказалась именно дорога на машине в Оман, хотя утомил весь маршрут в целом. Из-за переездов и перелетов нормально выспаться не удавалось несколько ночей подряд. По словам спортсмена, перед отъездом он спал всего четыре-пять часов, столько же удалось вздремнуть в отеле в Стамбуле, и теперь он чувствует себя разбитым.

Российские теннисисты завершили выступление в ОАЭ и 3 марта вылетели в США для участия в турнире в Индиан-Уэллсе. Маршрут спортсменов пролегал через Оман и Турцию. Соревнования проходят с 4 по 15 марта, россияне начнут борьбу со второго круга.

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Источник: Telegram-канал «Больше!»
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Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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