Медведев и Рублев не сыграют на выставочном турнире микстов в Индиан-Уэллсе
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев снялись с выставочного микст-турнира Eisenhower Cup в Индиан-Уэллсе, сообщили организаторы соревнований.
Медведев должен был сыграть в паре с соотечественницей Миррой Андреевой, а Рублев — с американкой Амандой Анисимовой.
Вместо Медведева на выставочном турнире микстов выступит представитель Казахстана Александр Бублик. Рублева заменит американец Лернер Тин. Соревнования стартуют 3 марта.
Ранее сообщалось, что Медведев и Рублев не могут покинуть Дубай из-за закрытия воздушного пространства. По информации Marca, спортсмены планировали доехать на машине до Омана, а оттуда улететь на частном самолете.
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