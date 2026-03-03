Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

3 марта, 10:38

Медведев и Рублев не сыграют на выставочном турнире микстов в Индиан-Уэллсе

Алина Савинова
Андрей Рублев и Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев снялись с выставочного микст-турнира Eisenhower Cup в Индиан-Уэллсе, сообщили организаторы соревнований.

Медведев должен был сыграть в паре с соотечественницей Миррой Андреевой, а Рублев — с американкой Амандой Анисимовой.

Вместо Медведева на выставочном турнире микстов выступит представитель Казахстана Александр Бублик. Рублева заменит американец Лернер Тин. Соревнования стартуют 3 марта.

Ранее сообщалось, что Медведев и Рублев не могут покинуть Дубай из-за закрытия воздушного пространства. По информации Marca, спортсмены планировали доехать на машине до Омана, а оттуда улететь на частном самолете.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Читайте также
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Утренний сбой на станции Кряж нарушил движение поездов в Самарской области
Высоту орбиты МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Два сотрудника МЧС погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Грозном
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Зверев — о Синнере: «Надеюсь, мы встретимся на Уимблдоне»
«Ему с этим жить». Феминистки травят «абьюзера» Зверева даже после победы в Париже
Зверев — о том, сможет ли играть в туре еще десять лет: «Если буду чувствовать себя в форме, почему нет?»
Мирра возглавила гонку и приближается к топ-3. Рейтинговые перспективы Андреевой и остальных россиян
Джокович трогательно поздравил Зверева с победой на «Ролан Гаррос»: «Молодец, брат»
«Мирра может закончить год максимально высоко, а Соболенко станет еще сильнее». Колонка Екатерины Макаровой
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Медведев и Рублев покинут Дубай на частном самолете

Определилась сетка турнира в Индиан-Уэллсе, Хачанов может сыграть с Синнером
Новости
RSS RSS
Все новости