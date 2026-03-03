Медведев и Рублев не сыграют на выставочном турнире микстов в Индиан-Уэллсе

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев снялись с выставочного микст-турнира Eisenhower Cup в Индиан-Уэллсе, сообщили организаторы соревнований.

Медведев должен был сыграть в паре с соотечественницей Миррой Андреевой, а Рублев — с американкой Амандой Анисимовой.

Вместо Медведева на выставочном турнире микстов выступит представитель Казахстана Александр Бублик. Рублева заменит американец Лернер Тин. Соревнования стартуют 3 марта.

Ранее сообщалось, что Медведев и Рублев не могут покинуть Дубай из-за закрытия воздушного пространства. По информации Marca, спортсмены планировали доехать на машине до Омана, а оттуда улететь на частном самолете.

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