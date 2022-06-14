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Сегодня, 22:25

Веснина отреагировала на допуск российских теннисистов на US Open

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Российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open в этом году.

«Вот и в US Open решили, что это просто не стоит того, так как это неправильный путь для разрешения данной ситуации. Всегда необходим диалог и нужно стараться быть отдельно от политической ситуации. US Open не захотел рисковать тем, что игроков могут лишить очков, а это никому не выгодно», — цитирует Веснину RT.

Ранее стало известно, что российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Открытом чемпионате США под нейтральным флагом.

Турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1014837-vesnina-tennis-us-open-rossiya
Теннис
US Open
Елена Веснина
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