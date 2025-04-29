Теннис
29 апреля, 20:11

Россиянина Гулина дисквалифицировали с матча на турнире ITF за неприличные жесты судье

Алина Савинова

Россиянин Святослав Гулин был дисквалифицирован с матча 1/16 финала турнира ITF M25 в Испании.

В первом круге спортсмен играл против местного теннисиста Алехо Санчес-Килеса. В решающем сете после ошибки соперника Гулин повел 4:0, после чего начал выкрикивать оскорбления в адрес судьи и демонстрировать в его сторону неприличные жесты. За вызывающее поведение в отношении арбитра россиянина дисквалифицировали. Кроме этого, теннисист получил штраф в размере двух тысяч евро.

Гулин входит в команду TBN Tennis Team, которая снимает контент с различных турниров по всему миру. После инцидента в Испании объединение обратилось в своем Telegram-канале к подписчикам с просьбой помочь собрать средства на оплату штрафа.

22-летний Гулин занимает 407-е место в мировом рейтинге. В марте он выиграл турнир ITF M15 в Турции.

