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Сегодня, 15:30

Россиянин Шевченко проиграл швейцарцу Белье в первом круге турнира в Стокгольме

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский теннисист Александр Шевченко не смог выйти во второй круг турнира ATP в Стокгольме (Швеция).

В первом круге россиянин проиграл швейцарцу Антуану Белье в двух сетах — 4:6, 2:6.

Во втором круге Белье встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 648 130 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Антуан Белье (Швейцария, Q) — Александр Шевченко (Россия, Q) — 6:4, 6:2

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