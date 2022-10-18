Россиянин Шевченко проиграл швейцарцу Белье в первом круге турнира в Стокгольме
Российский теннисист Александр Шевченко не смог выйти во второй круг турнира ATP в Стокгольме (Швеция).
В первом круге россиянин проиграл швейцарцу Антуану Белье в двух сетах — 4:6, 2:6.
Во втором круге Белье встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 648 130 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Антуан Белье (Швейцария, Q) — Александр Шевченко (Россия, Q) — 6:4, 6:2
Новости