Теннисист Рублев прокомментировал победу на турнире в Марселе в паре с украинцем Молчановым

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу на турнире в Марселе в парном разряде с украинцем Денисом Молчановым. В финале они одолели Равена Клаасена и Бена Маклахлана (ЮАР/Япония, 2) — 4:6, 7:5, 10:7.

«Мы обычные люди, не политики. Нас объединяет спорт. Когда вы поддерживаете кого-го, вы объединяется с кем-то. Это самое важно. Мир всему миру!» — приводит журналист L'Equipe Кентен Муане слова Рублева.

24-летний Рублев сделал дубль на турнире в Марселе — в финале одиночного разряда он в двух сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:5, 7:6 (7:4).

Для 34-летнего Молчанова это первый в карьере титул на турнирах ATP.