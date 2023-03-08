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Сегодня, 23:46

Сафиуллин проиграл Ивашко в первом круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев
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Россиянин Роман Сафиуллин проиграл белорусу Илье Ивашко в первом круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США) — 4:6, 2:6.

Матч длился 1 час и 33 минуты. Сафиуллин сделал 2 эйса, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. У Ивашко — 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 из 10 по реализованным брейк-пойнтам.

Во втором круге Ивашко сыграет с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Илья Ивашко (Белоруссия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:2

Теннис
Роман Сафиуллин
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