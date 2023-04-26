Котов вылетел в первом круге «Мастерса» в Мадриде

Россиянин Павел Котов проиграл немцу Оскару Отте в первом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде — 3:6, 6:4, 4:6. Матч длился 2 часа 5 минут.

Котов сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. У Отте — 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге немец сыграет с Пабло Карреньо Бустой из Испании.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Оскар Отте (Германия) — Павел Котов (Россия, LL) — 6:3, 4:6, 6:4