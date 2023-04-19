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Сегодня, 18:14

Хачанов вышел в третий круг турнира в Барселоне

Руслан Минаев
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Россиянин Карен Хачанов обыграл чилийца Николаса Харри во втором круге турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) — 6:4, 6:4. Встреча длилась 1 час 35 минут.

Хачанов сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. У Харри — 4 эйса, также ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в четвертьфинал Хачанов сыграет с победителем пары Дэниел Эванс (Великобритания) — Маттео Арнальди (Италия).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 6) — Николас Харри (Чили) — 6:4, 6:4

Теннис
Карен Хачанов
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