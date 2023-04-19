Хачанов вышел в третий круг турнира в Барселоне
Россиянин Карен Хачанов обыграл чилийца Николаса Харри во втором круге турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) — 6:4, 6:4. Встреча длилась 1 час 35 минут.
Хачанов сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. У Харри — 4 эйса, также ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
За выход в четвертьфинал Хачанов сыграет с победителем пары Дэниел Эванс (Великобритания) — Маттео Арнальди (Италия).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 722 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 6) — Николас Харри (Чили) — 6:4, 6:4
Новости