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14 апреля, 06:32

Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Россиянин Даниил Медведев вернулся в первую десятку рейтинга ATP. Экс первая ракетка мира занял 9-е место, сместив грека Стефаноса Циципаса (16-й) и норвежца Каспера Рууда (10-й).

На 8-е место поднялся Андрей Рублев, который неделей ранее занимал 9-ю строчку.

На три позиции поднялся австралиец Алекс Де Минаур, дошедший до полуфинала «мастерса» в Монте-Карло. Финалисты грунтового турнира итальянец Лоренцо Музетти стал 11-м, а испанец Карлос Алькарас обошел немца Александра Зверева и стал второй ракеткой мира.

Рейтинг ATP от 14 апреля:

1. Янник Синнер (Италия) — 9930

2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7720

3 (2). Александр Зверев (Германия) — 7595

4. Тэйлор Фритц (США) — 5280

5. Новак Джокович (Сербия) — 4120

6. Джек Дрэйпер (Великобритания) — 3870

7 (10). Алекс Де Минаур (Австралия) — 3535

8 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3490

9 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3290

10 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3215

27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1760

73 (68). Роман Сафиуллин (Россия) — 831

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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