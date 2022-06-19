Медведев поздравил Хуркача с победой на турнире в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира ATP 500 в Галле (Германия) — 1:6, 4:6.

«Мои поздравления Хуберту за отличный матч сегодня и отличную неделю. Поздравляю тебя и твою команду (обращаясь к Хуркачу). Вы потрясающие ребята. Надеюсь на большее количество матчей на самой большой сцене. Поздравляю с хорошей неделей и титулом», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Хуркач нанес Медведеву второе поражение подряд. Хуркач 31 марта обыграл россиянина в четвертьфинале «мастерса» в Майами — 7:6 (9:7), 6:3.

Для Медведева это второй проигранный финал подряд. Ранее россиянин проиграл на турнире в Хертогенбосе Тиму ван Рейхтовену — 4:6, 1:6.