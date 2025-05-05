Медведев покинул топ-10 рейтинга ATP

Норвежец Каспер Рууд поднялся на 8 позиций в рейтинге ATP и теперь занимает 7-е место.

4 мая он выиграл турнир серии ATP 1000 в Мадриде, победив в финале Джека Дрейпера. Британец обошел в рейтинге серба Новака Джоковича и занял 5-е место.

Лучший результат среди россиян у Даниила Медведева — 11-е место. Экс-первую ракетку мира из первой десятки вытеснил итальянец Лоренцо Музетти (9-е место).

Россиянин Андрей Рублев потерял 9 позиций и занимает 17-ю строчку, Карен Хачанов идет 24-м, Роман Сафиуллин — 77-м.

Рейтинг АТР от 5 мая:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9730 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8085

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7850

4 (4). Тэйлор Фритц (США) — 4815

5 (6). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4440

6 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4130

7 (15). Каспер Рууд (Норвегия) — 3715

8 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3635

9 (11). Лоренцо Музетти (Италия) — 3550

10 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3440

11 (10). Даниил Медведев (Россия) — 3290

17 (8). Андрей Рублев (Россия) — 2580

24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1910

77 (73). Роман Сафиуллин (Россия) — 816