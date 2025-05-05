Теннис
5 мая, 09:09

Медведев покинул топ-10 рейтинга ATP

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото AFP

Норвежец Каспер Рууд поднялся на 8 позиций в рейтинге ATP и теперь занимает 7-е место.

4 мая он выиграл турнир серии ATP 1000 в Мадриде, победив в финале Джека Дрейпера. Британец обошел в рейтинге серба Новака Джоковича и занял 5-е место.

Лучший результат среди россиян у Даниила Медведева — 11-е место. Экс-первую ракетку мира из первой десятки вытеснил итальянец Лоренцо Музетти (9-е место).

Россиянин Андрей Рублев потерял 9 позиций и занимает 17-ю строчку, Карен Хачанов идет 24-м, Роман Сафиуллин — 77-м.

Рейтинг АТР от 5 мая:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9730 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8085

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7850

4 (4). Тэйлор Фритц (США) — 4815

5 (6). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4440

6 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4130

7 (15). Каспер Рууд (Норвегия) — 3715

8 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3635

9 (11). Лоренцо Музетти (Италия) — 3550

10 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3440

11 (10). Даниил Медведев (Россия) — 3290

17 (8). Андрей Рублев (Россия) — 2580

24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1910

77 (73). Роман Сафиуллин (Россия) — 816

  • kolos249

    Нейтральный лузер скоро освоит третью сотню.

    05.05.2025

  • TokTram_

    Ни в первый, ни во второй раз. И ещё - вернётся.

    05.05.2025

  • Адри Купри

    Ну пока он напрямую будет попадать на турниры из тенниса он не уйдет, халявные деньги за вылет в 1 круге никогда не помешают.

    05.05.2025

  • ValeraK

    Ему нужно к Черчесову на передачу "Глистогон" =)

    05.05.2025

  • hant64

    Таки он ею был (справочно).

    05.05.2025

  • hant64

    На предмет чего? Как перебраться в Польшу или Венгрию? Или как суметь казахам мозги запудрить?:grin:

    05.05.2025

  • hant64

    В теннисе не занимают чужих мест - на что наиграл, там и будешь.

    05.05.2025

  • hant64

    И улетел Даня, как олимпийский мишка в 1980)). Но обещает вернуться, всенепременно.

    05.05.2025

  • PvsZ

    Сколько энергии и эмоций растрачено на мат, истерические вопли, ругань с судьями, ломание ракеток... в нужное бы русло, может, и был бы сейчас на вершине.

    05.05.2025

  • Главврач Маргулис/

    Возникает два вопроса: Куда мы кОтимся? Где мОлодежь?

    05.05.2025

  • Так Надо

    С учетом результатов, удивительно не это, а то, как долго он в десятке держался.

    05.05.2025

  • Zohr Vad

    Обидно за Даню. Всё по делу. Ничего не искрит, не побеждает... К этому всё шло. А плеяда молодых и голодных давить со всех сторон

    05.05.2025

  • Soliton Оренбург

    зачем занимать чужое место?))

    05.05.2025

  • ValeraK

    Нужно Даниилу посоветоваться с Черчесовым!)

    05.05.2025

    • Рууд — о победе в финале Мадрида: «Если бы не показал свой максимум, то Дрейпер бы меня вынес»

    Медведев занимает 16-е место в чемпионской гонке, Рублев — 23-й

