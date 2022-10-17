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Сегодня, 08:26

Медведев остался на 5-й строчке в чемпионской гонке ATP, Рублев — 6-й

Руслан Минаев
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Российский теннисист Даниил Медведев остался на пятой строчке в чемпионской гонке ATP.

Первое место по-прежнему занимает испанец Карлос Алькарас. Второе — его соотечественник Рафаэль Надаль. Третий — норвежец Каспер Рууд.

Россиянин Андрей Рублев занимает шестое место. Карен Хачанов — 17-е, Аслан Карацев переместился с 63-й строчки на 61-ю.

Таблица чемпионской гонки ATP от 17 октября:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6460 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810;

3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 4930;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 4885;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3555;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3440;

7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3065;

8 (7). Тейлор Фриц (США) — 2885;

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2725;

10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 2720...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1900...

61 (63). Аслан Карацев (Россия) — 755...

87 (87). Роман Сафиуллин (Россия) — 586...

92 (91). Павел Котов (Россия) — 558.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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