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6 октября, 17:57

Медведев обыграл Руусувуори и вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Россиянин Даниил Медведев обыграл финна Эмиля Руусувуори во втором круге турнира в Астане — 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 15 минут. Медведев сделал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнта из 10 попыток. У Руусуувори — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1 попытки.

В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:3, 6:2

Теннис
Даниил Медведев
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