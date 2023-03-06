Медведев обошел Рублева в рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев поднялся на шестое место в обновленном рейтинге ATP. Теннисист обошел своего соотечественника Андрея Рублева, который теперь занимает седьмую строчку.
Россиянин Карен Хачанов потерял одну строчку и теперь расположился на 15-м месте рейтинга.
В топ-5 без изменений — лидирует Новак Джокович. В тройке — Карлос Алькарас и Стефанос Циципас.
Обновленный рейтинг ATP
1. Новак Джокович (Сербия) — 7160
2. Карлос Алькарас (Испания) — 6780
3. Стефанос Циципас (Греция) — 5805
4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5560
5. Тэйлор Фритц (США) — 3795
6 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3775
7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3660
8 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3321
9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 3315
10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3245
15 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2470
105 (102). Аслан Карацев — 530
113 (109). Роман Сафиуллин — 513
117 (138). Павел Котов — 484