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Сегодня, 07:33

Медведев обошел Рублева в рейтинге ATP

Руслан Минаев
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Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев поднялся на шестое место в обновленном рейтинге ATP. Теннисист обошел своего соотечественника Андрея Рублева, который теперь занимает седьмую строчку.

Россиянин Карен Хачанов потерял одну строчку и теперь расположился на 15-м месте рейтинга.

В топ-5 без изменений — лидирует Новак Джокович. В тройке — Карлос Алькарас и Стефанос Циципас.

Обновленный рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербия) — 7160

2. Карлос Алькарас (Испания) — 6780

3. Стефанос Циципас (Греция) — 5805

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5560

5. Тэйлор Фритц (США) — 3795

6 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3775

7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3660

8 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3321

9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 3315

10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3245

15 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2470

105 (102). Аслан Карацев — 530

113 (109). Роман Сафиуллин — 513

117 (138). Павел Котов — 484

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
Тэйлор Фритц
Феликс Оже-Альяссим
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