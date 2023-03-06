Медведев обошел Рублева в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев поднялся на шестое место в обновленном рейтинге ATP. Теннисист обошел своего соотечественника Андрея Рублева, который теперь занимает седьмую строчку.

Россиянин Карен Хачанов потерял одну строчку и теперь расположился на 15-м месте рейтинга.

В топ-5 без изменений — лидирует Новак Джокович. В тройке — Карлос Алькарас и Стефанос Циципас.

Обновленный рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербия) — 7160

2. Карлос Алькарас (Испания) — 6780

3. Стефанос Циципас (Греция) — 5805

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5560

5. Тэйлор Фритц (США) — 3795

6 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3775

7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3660

8 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3321

9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 3315

10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3245

15 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2470

105 (102). Аслан Карацев — 530

113 (109). Роман Сафиуллин — 513

117 (138). Павел Котов — 484