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Сегодня, 16:48

Карацев проиграл Крайиновичу в первом круге турнира ATP в Монпелье, россиянин не реализовал три матчбола

Руслан Минаев
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Россиянин Аслан Карацев проиграл сербу Филипу Крайиновичу в первом круге турнира ATP в Монпелье (Франция) — 6:3, 6:7 (7:9), 2:6. Матч длился 2 часа и 6 минут.

На тай-брейке во втором сете россиянин не реализовал три матчбола.

Крайинович сыграет с победителем матча Бенжамен Бонзи (Франция) — Лоренцо Сонего (Италия).

Это первый матч Карацева после вылета в первом круге Australian Open в матче против болгарина Григора Димитрова (6:7, 5:7, 2:6).

Теннис
Аслан Карацев
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